Aggredito fuori da una discoteca, grave 19enne a Como

Un ragazzo di 19 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Sant'Anna di Como dopo essere stato aggredito, probabilmente con un coltello, nella notte da due giovani. Il fatto è avvenuto attorno alle 2.30 in via Sant'Abbondio a Como, nei pressi di una discoteca. In seguito all'aggressione la polizia ha arrestato per tentato omicidio un giovane di 18 anni che si trova ora nel carcere Bassone di Como, mentre un minore di 17 anni risulta al momento indagato.

Non sono ancora chiare le modalità e le ragioni dell'aggressione: da quanto si è appreso, tutto sarebbe nato da una lite iniziata all'interno del locale e poi proseguita all'esterno. Il ferito è stato trasportato in ospedale in codice rosso.



