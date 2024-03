Un migliaio in piazza a Torino per Gaza, 'basta genocidio'

Circa un migliaio di persone si sono ritrovate in piazza Castello, nel centro di Torino, per una manifestazione pro Palestina organizzata dal coordinamento 'Torino per Gaza'. Al presidio partecipano anche centri sociali, Scuola per la Pace, Si Cobas e altre sigle di associazioni.

"Siamo qui - spiegano gli organizzatori - in solidarietà con la resistenza palestinese che va sostenuta. A Gaza si lotta ogni giorno per la sopravvivenza. Non dimentichiamo che il Comune di Torino è gemellata con Gaza".

"La Palestina è la materializzazione dell'oppressione del governo israeliano nei confronti di un popolo. Per questo continueremo con le nostre iniziative per chiedere la fine del genocidio e delle stragi di bambini, un terzo delle vittime sono loro, in atto in quei territori", aggiungono.

"Ogni mattina davanti al cappuccino, al caffè dobbiamo pensare a questa follia alle persone massacrate in Palestina. La Palestina è qui con noi: oggi siamo tutti palestinesi. Non saremo mai zitti davanti a un'ingiustizia. Affamare un popolo è disumano", dicono i manifestanti.



