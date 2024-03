Sentenza Forti sarà trasmessa a Corte d'Appello Trento 

Sarà la Corte d'Appello di Trento a dover riconoscere la sentenza emessa negli Stati Uniti nei confronti di Chico Forti per poi metterla in esecuzione. Questo passaggio sarà necessario affinché venga ultimato il trasferimento in Italia del surfista e produttore televisivo trentino, condannato nel 2000 all'ergastolo da un tribunale della Florida per l'omicidio premeditato di un imprenditore australiano

"Il rientro in Italia di Chico Forti è un importante ed atteso traguardo raggiunto grazie all'autorevole impegno in prima persona del Presidente Giorgia Meloni. I miei uffici lavoreranno per ottemperare, nel più breve tempo possibile, a tutti i passaggi tecnici necessari di competenza del Ministero della Giustizia e di cui avevo parlato con l'Attorney general, M.Garland, nella visita a novembre presso il Department of Justice di Washington". Così in una nota il ministro della giustizia Nordio. "Auspichiamo che anche tutti gli altri passaggi, che chiamano in causa tra l'altro le autorità giudiziarie, si possano compiere nel più breve tempo possibile per consentire a Forti di continuare a scontare nel suo Paese, vicino ai suoi affetti, la pena", conclude.

Video Chi e' Chico Forti



"Sono contento per lui, mi pare un'ottima notizia. Un italiano che risolve il suo problema è una notizia positiva che fa ben sperare". Così Roberto Salis, padre di Ilaria detenuta da oltre un anno a Budapest, ha commentato con l'ANSA il trasferimento di Chico Forti dagli Stati Uniti a un carcere italiano per finire di scontare la sua pena. "Io sono del parere che i famosi 2500 casi di italiani detenuti all'estero debbano essere affrontati tutti, caso per caso - prosegue il padre della 39enne - Per cui concentrandosi caso per caso su quelli più urgenti e più gravi, prestando la massima attenzione, si possono ottenere dei risultati come è successo nel caso di Chico Forti". "Io credo che l'Italia abbia la storia, il trascorso e il nome per poter essere rispettata in giro per il mondo, possiamo e dobbiamo essere uno stato che si fa rispettare", ha concluso.

La madre di Filippo Mosca: 'La notizia mi apre il cuore'

"Quando ieri ho appreso la notizia della risoluzione del caso di Chico Forti, con il suo rientro in Italia, mi si è aperto il cuore e ho avvertito un senso di felicità. Ritengo che l'Italia, che è un grande Paese, debba anche pensare ai tanti connazionali rinchiusi nelle carceri di altre nazioni e detenuti in condizioni difficili e spesso disumane, come sta capitando a mio figlio Filippo". Lo dice Ornella Matraxia, madre di Filippo Mosca, il giovane ventinovenne di Caltanissetta, recluso da circa nove mesi nel carcere di Porta Alba, a Costanza, in Romania, dopo una condanna in primo grado a 8 anni e 6 mesi per traffico internazionale di sostanze stupefacenti, commentando con l'ANSA il trasferimento di Chico Forti dagli Stati Uniti in un carcere italiano per finire di scontare la sua pena.

"Sebbene i casi giudiziari siano profondamente diversi - sottolinea Ornella - c'è tutto un carico di sentimenti, emozioni, difficoltà oggettive e problematiche che unisce indissolubilmente chi affronta condizioni detentive e casi giudiziari all'estero. L'empatia con Chico Forti, ma anche con Ilaria Salis e le loro famiglie - prosegue la madre di Mosca - si è amplificata ed ogni loro successo, ogni piccolo passo avanti mi riempiono di gioia e riaccendono la speranza che il governo italiano si attivi anche per mio figlio, affinché he le nostre battaglie, le richieste di aiuto, le urla di dolore non rimangano inascoltate". "Io do voce a mio figlio che in questo momento voce non ne ha - sottolinea Ornella - sono disperata della sua disperazione e le mie battaglie sono quelle che Filippo combatterebbe per la sua innocenza che ha professato fin dal primo momento del suo arresto". Ornella Matraxia ha denunciato nelle scorse settimane il trattamento che suo figlio ha subito nel carcere di Costanza. "Ci è stato impedito di fargli avere persino una coperta. Da nove mesi viviamo nell'angoscia quotidiana - aggiunge - ma abbiamo fiducia nel governo e nella diplomazia italiani, molto meno nella giustizia romena che si è dimostrata superficiale e approssimativa. Purtroppo, tanti italiani detenuti all'estero sono dimenticati, noi continueremo a tenere accesi i riflettori sul caso di mio figlio accusato di un reato che non ha mai commesso". Nei giorni scorsi, i giudici romeni hanno respinto la richiesta di arresti domiciliari. Il prossimo 7 marzo è previsto l'inizio del processo d'appello ed al tribunale di Costanza saranno presenti la madre di Filippo Mosca e anche una delegazione dell'associazione 'Prigionieri del Silenzio', guidata da Katia Anedda.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA