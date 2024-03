Minorenne aggredita da coetanei davanti a una scuola di Enna

Una ragazzina che frequenta il primo anno di una scuola superiore di Enna sarebbe stata aggredita da cinque coetanei, nei pressi dell'istituto. La giovane, trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I, ha una prognosi di cinque giorni per trauma cranico e all'addome, una cervicalgia da contraccolpo e una lesione alla gamba.

L'ospedale ha presentato un esposto/segnalazione al Tribunale dei minori contro gli aggressori. Sul caso indaga la polizia, Il dirigente della scuola avrebbe sospeso gli aggressori ai quali sarà vietato di andare anche in gita.

Proprio nelle ore in cui è avvenuta l'aggressione, un criminologo dell'Università Kore di Enna stava tenendo un corso sul bullismo e il cyberbullismo rivolto agli studenti delle superiori.



