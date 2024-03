Maltempo: allerta arancione su alture e pianure emiliane

Ancora un'allerta di colore arancione, fino alla mezzanotte di domani, per criticità idraulica e idrogeologica in Emilia, nelle zone montane e collinari del Bolognese, Parmense, Reggiano e Modenese e sulle pianure piacentina, parmense e modenese. In particolare nel provvedimento disposto dall'Arpae e dalla Protezione Civile viene evidenziato come domani siano attese "precipitazioni a tratti moderate su tutta la regione" con fenomeni "più intensi e persistenti sul settore centro-occidentale, in particolare lungo il crinale appenninico con quota neve in abbassamento fino a 1200-1300 metri nella seconda parte della giornata.

A seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti e dei nuovi impulsi previsti saranno possibili diffusi fenomeni franosi e ruscellamenti lungo i versanti, più probabili nei settori montani e collinari centro-occidentali". Quanto alla pianura centro-occidentale, la criticità è legata "sia alla propagazione delle piene in atto nei tratti vallivi, sia alla possibilità di nuovi incrementi dei livelli idrometrici nei tratti montani dei bacini centro-occidentali". Attesi venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) e possibili raffiche di intensità superiore sui crinali e venti moderati-forti sulle zone di pianura con possibili raffiche di burrasca moderata sul settore occidentale della regione.

Frana su una scuola vicino a Genova

Una frana è caduta nella notte a Crocefieschi nell'entroterra di Genova abbattendosi su una scuola elementare e sfiorando la chiesa del paese a seguito dell'ondata di maltempo che ha interessato negli ultimi giorni la Liguria. Nessuna persona è rimasta ferita, ma i vigili del fuoco hanno precauzionalmente evacuato un'abitazione e interdetto l'accesso ad altre tre case e a un campetto da calcio. A cadere è stato un masso di grosse dimensioni, che ha colpito un muro di sostegno sfondandolo e rompendo una finestra della scuola, dove vista l'ora non erano in corso attività didattiche. L'edificio scolastico ha subito ingenti danni. Nelle prossime ore i vigili del fuoco con i tecnici del Comune inizieranno la messa in sicurezza dell'edificio, poi sarà necessario capire se vi sono parti pericolanti e se lunedì gli alunni potranno fare o meno ritorno in classe.

Problemi per il maltempo nell'Alessandrino

Problemi e criticità in provincia di Alessandria, creati dalle precipitazioni diffuse per una nuova fase di maltempo. Nella serata di venerdì - come indicato dalla protezione civile - è stato chiuso per allagamento il sottopasso al chilometro 0+100 della provinciale 238 in territorio di Frascaro, a pochi chilometri dal capoluogo. In frazione Ovrano di Acqui Terme invece è stato segnalato il crollo di un muro, dovuto proprio alla pioggia, così la strada è aperta, ma con restringimento di carreggiata. Disagi anche a Sale, nel Tortonese, con la presenza in alcune vie di acqua proveniente dalla tracimazione dei fossi colmi. Dopo un'annunciata tregua nella mattinata di sabato, dal pomeriggio e soprattutto per la domenica è attesa una marcata intensificazione dei fenomeni, con precipitazioni forti o molto forti e rinforzi di vento in area appenninica.

Frana su una statale in Lunigiana

Ancora danni da maltempo in Lunigiana dove c'è stata la caduta di sassi sulla statale 63 Valico del Cerreto. L'Anas ha dovuto istituire un senso unico alternato con semaforo al km 13, nel comune di Fivizzano (Massa-Carrara). I sassi hanno occupato il margine della carreggiata stradale da un versante attiguo alla statale e ora Anas sta cercando di ripristinare la carreggiata.

