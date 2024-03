Tre persone sono morte in un incidente stradale verificatosi in serata lungo la strada Statale 16, all'altezza del territorio del Comune di Vasto, nei pressi del parcheggio Casarza.

Secondo una prima ricostruzione, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate una Jeep Renegade e una Bmw coupe.

Nello scontro è rimasta ferita una quarta persona.

Sul posto per i soccorsi sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.



