Forti nevicate in arrivo, allerta valanghe in Valle d'Aosta

Il Centro funzionale della Regione Valle d'Aosta ha diramato un bollettino di allerta valanghiva 'arancione' (possibili medie e grandi valanghe in zone antropizzate) con un avviso meteo per "neve molto forte" valido per la giornata di domani, domenica, nel Sud-est del territorio regionale: le valli del Gran Paradiso (forti nevicate fino al fondovalle) e quelle del Monte Rosa e la valle di Champorcher (forti nevicate a quote medie). Avviso meteo per "neve molto forte a quote medie" anche per la vallata centrale, dove però l'allerta valanghiva è 'gialla' (possibili medie e grandi valanghe prevalentemente in zone non antropizzate o fenomeni noti) come per la dorsale di confine con Francia e Svizzera: qui è attesa "neve forte fino al fondovalle".

"Da questa notte - si legge nel bollettino - intensa perturbazione". Sopra i 1.500 metri di quota, "con variazioni dovute all'azione intensa del vento", il Centro funzionale stima circa 100 centimetri di media neve e 150 centimetri di massima nelle valli del Monte Rosa e in quella di Champorcher, 80/130 centimetri nelle valli del Gran Paradiso, 50/100 centimetri nella vallata centrale e 40/90 centimetri sulla dorsale di confine con Francia e Svizzera.

Soprattutto in quest'ultima area, ma anche altrove localmente, la quota neve potrà essere più bassa rispetto a quella di circa 1.000/1.100 metri attesa nel resto della regione. "Le precipitazioni liquide al di sotto della quota della neve sono continue e anche di moderata intensità" ed è poi prevista una "attenuazione nella notte" tra domenica e lunedì.





