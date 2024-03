Differenza donna protesta a congresso Pse

Oggi durante i lavori del Congresso del Partito Socialista Europeo, in programma a Roma, una delegazione di Differenza Donna ha "protestato vivacemente per l'appoggio dato dal partito socialista alla Direttiva europea sulla violenza di genere approvata lo scorso 8 febbraio e che ha cancellato punti cruciali del contrasto alla violenza".

La Presidente Ercoli ha ricordato come siano "oltre cento i centri anti violenza e le associazioni che stanno protestando e come su Change.org si stiano per raggiungere le 100 mila firme per la petizione lanciata contro l'approvazione della Direttiva.

Differenza Donna ha annunciato una mobilitazione l'8 marzo a Bruxelles con pullman organizzati dall'Italia".



