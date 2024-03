Agricoltori tornano in piazza a Roma, 'Meloni ci incontri'

Con bandiere tricolore e striscioni "No sindacati. Vogliamo essere autonomi" gli agricoltori del Cra sono tornati oggi in piazza a Roma. La manifestazione è stata organizzata in piazza SS Apostoli, al centro di Roma.

"Chiediamo un incontro alla premier Meloni - ha spiegato Danilo Calvani, il leader del 'Cra agricoltori traditi' - le nostre richieste non sono cambiate. Chiediamo che vengano eliminati gli accordi bilaterali che prevedono regole diverse per i paesi extra europei che importano i prodotti".

Tra le richieste anche "lo stato di crisi a livello nazionale per il settore. Chiudono circa duecento aziende al giorno" dice Calvani.



