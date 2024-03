Tratto provinciale 24 crollato nel vibonese per le piogge

Una vasta porzione di carreggiata della strada provinciale 24 Joppolo Scalo-Monteporo, che attraversa la frazione Caroniti, nel vibonese, è crollata nel pomeriggio di ieri, probabilmente per le piogge cadute sulla zona in questi giorni.

A cedere sono stati una decina di metri di un piccolo ponte situato a poca distanza dal bivio che conduce alla chiesa della frazione. Sono stati alcuni automobilisti in transito a segnalare il problema avvisando le forze dell'ordine.

Fortunatamente il crollo è avvenuto di giorni e quindi chi si è trovato a percorrere il tratto interessato ha potuto vedere quanto era successo evitando la sezione mancante.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale, i carabinieri e la polizia municipale. Il transito è stato vietato e la Provincia, che ha la gestione della strada, ha inviato una ditta che si occuperà di transennare la carreggiata.



