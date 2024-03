Strage Erba: legale Azouz, è in aula per cercare la verità

"E' indiscutibile che in un modo o nell'altro il delitto possa fare riferimento al mondo di Azouz, che è un fatto nuovo". Il mondo è quello dello spaccio. Lo ha spiegato uno dei legali di Azouz Marzouk. Luca D'Auria in una pausa dell'udienza che si sta svolgendo a Brescia per decidere sull'istanza dei legali di riaprire il processo sulla strage, avvenuta l'11 dicembre 2006, chiuso con la condanna all'ergastolo dei coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi. "E' qui per capire. È qui per capire come vittima, come uno che cerca la verità ed è molto scosso".



