Strage Erba: Azouz, 'sono emozionato, è una rivincita'

"Loro sono innocenti, la giustizia non è stata fatta". Così Azouz Marzouk arrivando a Palazzo di Giustizia di Brescia in cui si discuterà della richiesta di revisione della sentenza che ha condannato all'ergastolo Olindo Romano e Rosa Bazzi per la strage di Erba dell'11 dicembre del 2006.

"Stiamo ottenendo una parte di una rivincita - ha detto -. La pista di droga "che tutti vogliono far credere mi sta creando molto problemi ora che mi sto trasferendo qui in Italia anche per trovare lavoro", bisogna lasciarla perdere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA