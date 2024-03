Scontri Vicenza:Polizia denuncia 17 attivisti dei Centri sociali

La Polizia ha identificato e denunciato 17 attivisti dei centri sociali che il 20 gennaio scorso si sono resi responsabili di violenti scontri contro le forze dell'ordine, durante il corteo organizzato da vari movimenti antagonisti contro la presenza di imprenditori di origine israeliana alla Fiera dell'Oro di Vicenza.

Nel corso della manifestazione, 11 appartenenti alla Polizia (9 del Reparto mobile di Padova, 1 della Digos di Venezia e la stessa dirigente del servizio di ordine pubblico) erano stati feriti, facendo ricorso a cure mediche. Cinque dimostranti erano stati immediatamente identificati sul posto.

Tra i 17 denunciati, 12 dimostranti sono residenti a Vicenza, 3 a Treviso, 1 a Venezia ed 1 a Bologna. Hanno numerosi precedenti penali o di polizia per analoghi reati, commessi in occasione di altre manifestazioni nel Veneto ed in altre regioni. Non è escluso che il numero dei denunciati sia destinato a breve ad aumentare.



