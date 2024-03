Investono un 17enne dopo una lite in discoteca, tre denunciati

Tre giovani, tutti maggiorenni, sono stati denunciati dai carabinieri di Stresa (Verbano-Cusio-Ossola) per lesioni personali aggravate e omissione di soccorso: al termine di una lite con un altro gruppo di giovanissimi, avvenuta in una discoteca dell'Ossola, hanno investito con un furgone un ragazzo per poi darsi alla fuga. Il ferito, 17enne, è stato trasportato al pronto soccorso di Domodossola con diversi traumi e una prognosi di 30 giorni.

Il fatto è avvenuto sabato 17 febbraio ma è stato reso noto solo oggi: a scontrarsi erano stati due gruppi di ragazzi tra i 17 e i 21 anni, protagonisti di una lite scoppiata all'interno di un locale e successivamente proseguita nel parcheggio, fino all'arrivo dei carabinieri. Alle 4 e mezza del mattino, quando la situazione sembrava essere tornata alla normalità, una telefonata al 112 ha avvertito le forze dell'ordine che un ragazzo era stato investito da una vettura.

Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire la dinamica dell'accaduto: il passeggero anteriore del furgone, aprendo lo sportello della vettura, ha colpito e fatto cadere a terra il 17enne, che si trovava a piedi in strada, in mezzo a una rotatoria, insieme agli altri componenti del gruppo. Le verifiche hanno consentito di risalire all'identità del conducente e dei passeggeri, che erano stati precedentemente identificati dai carabinieri fuori dalla discoteca.



