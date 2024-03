Anche la Corte dei Conti indaga sull'urbanistica a Milano

La Corte dei Conti della Lombardia ha aperto un'istruttoria sull'urbanistica a Milano dopo le indagini della Procura su abusi edilizi e gli articoli stampa per capire se c'è stato un danno erariale visto che sono gli interventi fatti senza permesso di costruzione ma come ristrutturazioni o utilizzando la scia. Inoltre, per i magistrati, Milano, come altri Comuni, non ha aggiornato gli oneri di urbanizzazione (Milano, ad esempio, ha gli oneri di urbanizzazione "fermi al 2013-2014"), mentre la legge regionale prevede che vengano aggiornati con cadenza triennale, comportando un potenziale danno erariale per la pubblica amministrazione.

Come ha spiegato il procuratore regionale della Corte dei Conti della Lombardia Paolo Evangelista nella conferenza stampa alla vigilia della cerimonia dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2024, la Procura della Corte dei Conti è obbligata ad aprire un fascicolo "ogni qual volta vi è una denuncia in cui viene ipotizzata una fattispecie di danno attuale concreta" e anche in presenza di articoli di stampa. "Nel momento in cui dagli articoli di stampa è stato rappresentata questa ipotesi di danno di mancata entrata, perché è stata applicata la normativa in tema di ristrutturazione edilizia e non quella che prevede invece un permesso di costruire, e in questo caso gli oneri a carico del privato sono di fatto inferiori - ha aggiunto Evangelista - in questa ipotesi di fattispecie di danno erariale da mancata entrata in materia urbanistica la Procura ha l'obbligo di aprire un'istruttoria" che "è stata aperta" anche se "rimane il segreto dell'attività investigativa".



