A Brescia in coda per assistere all'udienza sulla strage di Erba

Sono già decine le persone in coda per poter entrare nel nell'aula del Palazzo di Giustizia di Brescia in cui si discuterà della richiesta di revisione della sentenza che ha condannato all'ergastolo Olindo Romano e Rosa Bazzi per la strage di Erba dell'11 dicembre del 2006 (quattro morti, tra cui un bambino di due anni e un ferito grave). I legali della coppia puntano su prove nuove, a loro avviso, che potrebbero portare alla assoluzione a 18 anni dell'eccidio. Tra la gente in coda anche giovani: "Siamo qui per curiosità, sono anni che ne sentiamo parlare".

In aula dovrebbero esserci sia Olindo e Rosa, in carcere dal gennaio 2007. La coppia in un primo momento aveva confessato per poi ritrattare.



