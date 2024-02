Tornano a casa i bimbi ucraini accolti all'Innocenti di Firenze

Dopo due anni il gruppo di bambini e ragazzi ucraini accolti all'Istituto degli Innocenti di Firenze l'11 marzo 2022, e' tornato in patria assieme alla tutrice.

Grazie ai volontari del comitato di Firenze della Croce rossa italiana il gruppo ha fatto rientro in sicurezza in Ucraina così come stabilito dalle autorità del Paese di provenienza e a seguito del nulla osta rilasciato dal tribunale per i minorenni di Firenze dopo le verifiche fatte dal giudice e le rassicurazioni espresse dall'ambasciata Ucraina rispetto alla loro sicurezza e ai loro singoli percorsi, si spiega in una nota. Per ciascuno di loro è stato definito dalle autorità ucraine competenti un progetto individuale personalizzato che prevede per la quasi totalità dei ragazzi la possibilità di proseguire il loro percorso in una dimensione di accoglienza familiare. L'accoglienza e' stata resa possibile grazie alla collaborazione istituzionale tra l'Istituto degli Innocenti, il Comune di Firenze, la Regione Toscana e il tribunale per i minorenni di Firenze, al sostegno diretto di Save the Children e della Fondazione Cr Firenze, nonché alla fattiva solidarietà espressa da numerose altre realtà.



