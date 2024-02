Guida francese morta a Courmayeur, "decesso per traumi"

E' stata la frattura di alcune vertebre a provocare il decesso della guida alpina Yan Raulet, il sessantenne francese morto lunedì 26 febbraio a Courmayeur in un incidente con gli sci in fuoripista. La procura di Aosta attendeva l'esito del riscontro diagnostico per concedere il nulla osta al trasferimento della salma in Francia: la visita esterna svolta dal medico legale a seguito dell'incidente non aveva fatto emergere ferite compatibili con la morte. Residente a Chamonix (Francia), Raulet era precipitato da un salto di roccia per circa 20 metri dopo essersi staccato dal gruppo che guidava per andare a verificare un percorso. I quattro clienti che lo aspettavano, non vedendolo tornare, avevano dato l'allarme. L'incidente si era verificato in una zona in fuoripista non vietata agli sciatori, tra gli impianti di risalita Zerotta e Peindeint. Sul posto era intervenuto il Soccorso alpino valdostano, insieme alla polizia di Stato che si è occupata degli accertamenti.



