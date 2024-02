Cogne: morto don Bagnod, celebrò il funerale di Samuele

Ricoverato all'ospedale Parini di Aosta, è morto nel primo pomeriggio, a 90 anni, don Corrado Bagnod. Parroco di Cogne dal 1964, si era ritirato dopo 56 anni, nel 2020, per trasferirsi al Priorato di Saint-Pierre.

"Nel suo lungo ministero - ricorda la Diocesi di Aosta in una nota - ha saputo conciliare l'attenzione pastorale al popolo di Dio affidatogli e una intensa attività di recupero degli edifici di culto e di assistenza".

Il suo nome salì alla ribalta nazionale quando il 9 febbraio del 2002, da parroco del paese ai piedi del Gran Paradiso, celebrò il funerale del piccolo Samuele Lorenzi. Per il suo assassinio la madre, Annamaria Franzoni, ha finito di scontare la pena nell'autunno del 2018. "La risposta a quanto è accaduto - disse don Bagnod durante la funzione religiosa - verrà da coloro che hanno il compito di scoprire la verità. Forse sanguinerà di nuovo la ferita, ma ci sarà una liberazione da un incubo opprimente''. Più volte, nel corso degli anni, il sacerdote è stato interpellato dai cronisti a seguito delle tappe processuali che si sono susseguite. Con garbo, è sempre stato restio a commentare la vicenda.

La salma di don Bagnod sarà tumulata, come da suo desiderio, nella cappella dei sacerdoti presso il cimitero di Cogne. Anche il funerale si terrà a Cogne, sabato 2 marzo alle 10, presso la chiesa parrocchiale.



