14enne morto in ospedale, avvisi di garanzia per 14 medici

Sarà conferito lunedì mattina l'incarico per l'autopsia del 14enne di Sarno (Salerno) che ha perso la vita lunedì scorso nell'ospedale di Nocera Inferiore.

La procura di Nocera Inferiore, dopo la denuncia sporta ai carabinieri dai familiari (assistiti dagli avvocati Mario Balzano e Sofia Pisani), ha aperto un fascicolo per chiarire le cause della morte.

L'inchiesta è coordinata dal pubblico ministero Federica Maria Teresa Miraglia che in queste ore ha inviato un avviso di garanzia ad almeno 14 medici e sanitari che hanno seguito il giovane durante la sua permanenza negli ospedali.

Il 14enne, che lamentava nausea e un forte mal di testa, sabato sera era stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Sarno. Successivamente era stato trasferito all'Umberto I di Nocera Inferiore dove è arrivato intorno alle 22.45. Domenica pomeriggio il giovane era stato ricoverato in Neurochirurgia ma nella notte le sue condizioni sono improvvisamente precipitate. L'autopsia chiarirà le cause della morte ed eventuali responsabilità. Anche la direzione sanitaria dell'Umberto I ha avviato un'indagine interna per ricostruire la vicenda.



