Verifiche della Commissione Antimafia su due candidati alle regionali in Abruzzo. Si tratta di Simona Fernandez candidata con Alleanza Verdi Sinistra e Vincenzo Serraiocco candidato con Noi Moderati. Simona Fernandez risulta coinvolta in un procedimento con l'accusa di concorso in frode nelle pubbliche forniture. Serraiocco invece è accusato di concorso in bancarotta fraudolenta.



