Vannacci sospeso dall'incarico per 11 mesi dopo il libro. 'Io vado avanti'

'In undici mesi c'è il tempo per riflettere su tante cose e anche su quella dell'invito alla candidatura offerto dalla Lega che, l'ho già detto, sto valutando. Ma al momento non sciolgo la riserva". Così il generale Roberto Vannacci all'ANSA, rispondendo alla domanda su una sua possibile discesa in politica con la Lega, dopo la sospensione dall'impiego per undici mesi dovuta al procedimento disciplinare avviato nei mesi scorsi dal ministero della Difesa a seguito della pubblicazione del libro 'Il mondo al contrario'.

"In merito alla procedimento disciplinare Vannacci, il quale ha annunciato ricorso, ha aggiunto: "Continuerò ad andare avanti e a rivendicare la libertà di espressione".

Vannacci è stato sospeso dall'impiego per 11 mesi . E' quanto si apprende da fonti legali in riferimento al procedimento disciplinare avviato nei mesi scorsi dal ministero della Difesa dopo la pubblicazione del libro "Il mondo al contrario". Nel provvedimento con cui il ministero della Difesa ha sospeso il generale, secondo quanto rende noto il difensore, Giorgio Carta, si "stigmatizzano le circostanze della pubblicazione del libro 'Il mondo al contrario' che avrebbe asseritamente denotato 'carenza del senso di responsabilità' e determinato una "lesione al principio di neutralità/terzietà della Forza Armata", "compromettendo il prestigio e la reputazione dell'Amministrazione di appartenenza e ingenerando possibili effetti emulativi dirompenti e divisivi nell'ambito della compagine militare".

Il difensore annuncia che sarà "presentato immediato ricorso al Tar Lazio, con richiesta di sospensiva, rivelandone il contrasto con il diritto alla libera manifestazione del pensiero garantito a tutti i cittadini, compresi i militari".

Il provvedimento disciplinare per il generale sarà di 330 giorni complessivi e comporterà anche la "detrazione di anzianità e dimezzamento dello stipendio".

Nei giorni scorsi la Procura di Roma, alla luce di alcune denunce presentate da associazioni, ha iscritto nel registro degli indagati Vannacci per l'accusa di istigazione all'odio razziale. Negli esposti finiti all'attenzione dei magistrati di piazzale Clodio si fa riferimento ad alcune affermazioni presenti nel libro.

"Un'inchiesta al giorno, siamo al ridicolo, quanta paura fa il Generale? Viva la libertà di pensiero e di parola, viva le Forze Armate e le Forze dell'Ordine, viva uomini e donne che ogni giorno difendono l'onore, la libertà e la sicurezza degli Italiani": così su X il vicepremier e leader leghista Matteo Salvini commenta la sospensione dall'incarico di Vannacci.

