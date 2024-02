Sono tutti molto giovani, tra i 22 e i 25 anni, tra loro anche una ragazza, gli scialpinisti tedeschi travolti da una valanga a Racines, in Alto Adige.

Sembra che siano rimasti per oltre un'ora sotto la neve.

L'intervento è stato ulteriormente reso difficile dall'imbrunire. Due feriti sono stati rianimati sul posto e portati in elicottero in ospedale a Bolzano, mentre i tentativi di rianimazione sono risultati inutili per la terza persona.





