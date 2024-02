Una nuova testimonianza nel caso Resinovich a Chi l'ha visto

Una nuova testimonianza è stata presentata questa sera sul caso di Liliana Resinovich nel corso della trasmissione televisiva "Chi l'ha visto?". Si tratta di una donna che ha una struttura ricettiva dove Sebastiano Visintin e la moglie Liliana Resinovich sono stati ospiti più volte nel corso degli ultimi anni. Un rapporto consolidatosi fino all'amicizia. Questa donna ha riferito che, dopo la scomparsa di Liliana, ha parlato telefonicamente con Sebastiano il quale le aveva detto genericamente che "era stato un incidente".

Subito dopo, la donna in audio nel corso della trasmissione, ha raccontato che Sebastiano si era ripreso sostenendo di non sapere cosa stesse dicendo, manifestando confusione.

La stessa donna ha riferito che una volta Liliana le aveva parlato riservatamente chiedendole di avere, anche per il futuro, letti separati nella camera che divideva con Sebastiano.

Infine, ha detto di aver visto almeno una volta Sebastiano molto arrabbiato con Liliana, e urlante, per futili motivi, confutando l'idea di una coppia idilliaca, come più volte sostenuto dallo stesso Sebastiano.



