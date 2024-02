Protesta trattori, in un centinaio giungono nel trevigiano

Più di 100 trattori provenienti da varie province venete si sono radunati questa mattina a Vedelago (Treviso) ed hanno percorso la strada regionale n.53 "Castellana" in direzione di Treviso.

Alle porte del capoluogo la colonna ha imboccato la tangenziale per portarsi sulla strada regionale n.89 "Treviso-Mare" e confluire in un ampio parcheggio a Silea (Treviso), nelle vicinanze del casello autostradale della A27 di Treviso Sud.

Il corteo, scortato dalle forze di polizia, non ha provocato particolari rallentamenti al traffico ordinario.



