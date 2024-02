Maltempo: allerta rimane arancione nelle pianure dell'E-R

Rimane arancione l'allerta meteo in Emilia-Romagna nelle pianure reggiana, modenese e bolognese per il propagarsi a valle delle piene dei fiumi. La situazione dei corsi d'acqua è monitorata e non desta particolari preoccupazioni.

Per domani, giovedì 29 febbraio, sono previste ancora piogge, più intense sui rilievi centro-occidentali della regione. Si prevedono nuovi incrementi dei livelli dei fiumi nel settore centro-occidentale in particolare Parma, Enza, Secchia, Panaro e Reno, prolungando l'occupazione delle aree golenali e l'interessamento degli argini. Saranno possibili fenomeni franosi e di ruscellamento sui versanti, più probabili nelle zone montane centro-occidentali.



