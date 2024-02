'Lei non è Giulio Coniglio',odissea a Poste per disegnatrice

Odissea alle poste per l'illustratrice triestina Nicoletta Costa, dalla cui matita è nato il celebre personaggio di libri e cartoni per bambini Giulio Coniglio. I bambini di una scuola le inviano i loro disegni ma alle Poste le viene detto che non può ritirare il pacco anche se sulla busta c'è scritto il suo indirizzo: "Lei non è Giulio Coniglio". La vicenda, che oggi dovrebbe trovare un epilogo felice, è stata riportata dal giornale della città 'Il Piccolo'.

L'autrice ieri mattina ha pubblicato un post sui social dopo la sua disavventura alle poste: "Amici di Trieste, conoscete qualcuno che lavori alle Poste e possa aiutarmi? - ha scritto - Ho ricevuto una raccomandata da una scuola, una busta con preziosi disegni dei bambini, indirizzata a Giulio Coniglio, come sempre con il mio indirizzo. Oggi sono andata alla Posta centrale per ritirarla e ho avuto una brutta sorpresa. Non mi danno la raccomandata perché io non sono Giulio Coniglio. Voglio i disegni dei bambini. A tutti i costi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA