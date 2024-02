Dopo l'udienza, il Papa va al Gemelli Tiberina

A bordo una 500 bianca ma in forma riservata, papa Francesco, subito dopo l'udienza generale di questa mattina che ha regolarmente tenuto anche se raffreddato e senza leggere il discorso, si è recato al Gemelli dell'Isola Tiberina per una "visita". Lo apprende l'ANSA. Per ora, non ci sono dettagli in merito.

A quanto si apprende, il day hospital di Papa Francesco alla struttura ospedaliera di recente acquisita dal Gemelli, era programmato ma nessun annuncio era stato fatto in merito. Il Pontefice dovrebbe trattenersi fino al primo pomeriggio. Dopo l'ok dei medici, è previsto il suo rientro a Casa Santa Marta in Vaticano. Con lui ci sono il fidato infermiere personale Massimiliano Strappetti e alcuni gendarmi.

Stamane il Pontefice si è recato nell'Aula Paolo VI per l'udienza generale dopo la lieve influenza che lo aveva costretto nei giorni scorsi a rallentare i suoi impegni. E' entrato nell'Aula Nervi sulla sedia a rotelle accompagnato ad un assistente. Il Pontefice ha affidato la lettura del testo preparato ad un suo collaboratore, mons. Filippo Ciampanelli.

"Ancora sono un po' raffreddato, per questo ho chiesto a mons. Ciampanelli di leggere la catechesi di oggi", ha esordito il Papa. Anche nell'udienza con gli armeni non aveva letto il testo preparato ma lo aveva affidato al suo collaboratore.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA