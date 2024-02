Antagonisti assaltano volante davanti alla Questura di Torino

Una cinquantina di autonomi dei centri sociali e anarchici ha circondato un'auto della polizia, oggi pomeriggio a Torino, per liberare un uomo di origini marocchine che doveva essere accompagnato a un centro di rimpatrio per essere estradato. Alcuni hanno cercato di aprire le portiere dell'auto e preso a calci e pugni la volante. Si è creato un parapiglia e quattro antagonisti sono stati fermati dalla polizia.

E' successo davanti alla Questura, nel centro della città.

Gli antagonisti si sono spostati, muovendosi in corteo, verso la vicina piazza XVIII dicembre e durante il tragitto hanno danneggiato auto in transito.



