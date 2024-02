Vitello in fuga in un parcheggio multipiano nel Torinese

Un vitello è fuggito da una cascina nel Torinese e si è rifugiato in un parcheggio multipiano di un vicino grande centro commerciale, Le Gru, a Grugliasco, ma senza causare incidenti. L'episodio è accaduto intorno alle 7 e il vitello, spaventato, si è poi fermato davanti a un centro estetico, di fianco ai magazzini del centro commerciale ed è stato recuperato dai proprietari.

Appena notato il vitello, sono stati allertati gli agenti della polizia locale. Il comandante Massimo Penz ha ordinato di seguirlo fino all'arrivo dei proprietari, per evitare incidenti e che il vitello venisse investito.

"Dopo il recupero dell'animale - spiega il comandante - abbiamo multato i proprietari dell'allevamento e scritto all'Asl To3 per un controllo dei campi dove pascola il bestiame, in modo che si possano verificare tutti gli accorgimenti, tra cui la recinzione dei terreni ed evitare altre fughe in futuro, visto che è già la seconda in poco più di tre mesi".

Si tratta della Cascina Bergero, non distante dal centro commerciale, da dove a fine novembre otto tori erano fuggiti, iniziando a correre su un corso a tre corsie per senso di marcia.



