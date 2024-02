Tanta neve e rialzo termico, in Piemonte forte rischio valanghe

Allerta gialla per le valanghe su ampie zone del Piemonte dopo le abbondanti nevicate delle ultime 36 ore - che proseguiranno fino alla prima mattina di domani - e il rialzo termico atteso. Il grado di pericolo sale a "forte" (il quarto grado sulla scala europea che arriva a 5). Alle 8 di questa mattina erano già 45 i centimetri di neve fresca accumulati a 1.500 metri di altitudine sulle prealpi sud-occidentali.

L'allerta gialla valanghe riguarda tutta la fascia pedemontana occidentale, la Val Sesia, l'alto Tanaro per la giornata di domani.

Allerta gialla anche per rischio idrogeologico collegato alla persistenza delle precipitazioni, sulla fascia pedemontana occidentale e sul settore meridionale del Piemonte.



