È stato sanzionato disciplinarmente dal Csm con la 'censura' il pm di Milano Cuno Tarfusser per aver violato le linee guida della Procura generale di Milano in tema di revisione dei processi, in particolare sul caso della strage di Erba. Lo ha appena deciso la sezione disciplinare del Csm.



