Prefetto di Trieste, la città è sicura

"Moltissima attenzione" sull'episodio di alcuni giorni fa di aggressione e tentata violenza sessuale ai danni di una giovane Trieste, che "non viene sottovalutato", ma per il prefetto della città, Pietro Signoriello, garantisce che "la situazione della pubblica sicurezza qui a Trieste è una situazione buona, la condizione generale è rassicurante". "Fatti specifici non vanno a incidere sulla condizione generale", ha indicato a margine di un incontro al Municipio di Trieste.

Il prefetto ha inoltre ricordato che "domani si svolgerà una riunione del Comitato per la sicurezza pubblica dedicato specificamente a questi ultimi accadimenti" e ha esortato la cittadinanza ad avere "fiducia nelle forze di polizia, che stanno lavorando a tutti i casi e ci saranno risultati certamente". Infatti, "in tutte le circostanze in cui accadono queste fattispecie terribilmente brutte, aggressioni che minano la condizione della sicurezza e della sua percezione, in tutti questi casi gli interventi delle forze dell'ordine sono immediati", ha assicurato. "A Trieste è bene che si stia sicuri che ci sono le forze di polizia che vegliano sulla sicurezza delle persone", ha concluso.



