Maltempo, mille isolati a Pieve Ligure, frana su un'auto a Lucca due persone bloccate

Sono ancora in corso i lavori della Città metropolitana di Genova per riaprire al traffico via Roma a Pieve Ligure, la strada dove ieri pomeriggio una frana ha sfiorato uno scuolabus. Restano al momento isolati un migliaio di residenti nella parte alta del paese, ma i lavori sono quasi ultimati e la riapertura è prevista a metà pomeriggio. Lo comunica la Città metropolitana di Genova evidenziando che "i lavori sono proseguiti tutta la notte senza interruzioni con il primo obbiettivo di riuscire a liberare una corsia". Il Comune di Pieve Ligure nella giornata odierna ha deciso di chiudere le scuole. Sono state evacuate alcune persone, che hanno trovato sistemazione autonoma. I collegamenti con la parte alta del paese sono garantiti da un mezzo del Comune.

Più frane si sono verificate nel territorio della provincia di Lucca a causa del maltempo che sta interessando la Toscana. Una in particolare in Versilia, nel comune di Massarosa, in via Pietra a Padule, ha coinvolto un'autovettura: le due persone a bordo, spiegano i vigili del fuoco, sono rimaste bloccate all'interno ma non hanno riportato ferite. La frana ha completamento ostruito la strada: la viabilità è stata ripristinata attorno alle 5. Per un altro smottamento, a Galligano, in Garfagnana, tre le famiglie rimaste isolate. Sempre nel territorio di Massarosa i vigili del fuoco sono intervenuti per un'altra frana, di grosse dimensioni, lungo la via Sarzanese Sud, con una carreggiata completamente bloccata. Sul post anche l'assessore, la protezione civile del Comune, i carabinieri di Viareggio e l'Anas: la viabilità è stata ripristinata attorno alle 7:30. Altre frane, riferiscono ancora i vigili del fuoco, si sono verificate sul Monte Quiesa dal versante di Bozzano, a Pedona e a Levigliani. Da effettuare ancora interventi per alberi caduti sulla sede stradale, si spiega dai vigili impegnati la notte scorsa, sempre in provincia di Lucca, anche per un'auto che in via di Colognora a Capannori è uscita di strada ribaltandosi in un campo: una persona è rimasta ferita e bloccata all'interno. Sul posto anche i carabinieri oltre ai sanitari.

Una frana è caduta sulla strada statale della Cisa tra Liguria e Toscana in località Bettola, tra i territori comunali di Santo Stefano Magra e Aulla, dove si viaggia a senso unico alternato. A seguito dell'ondata di maltempo che ha portato l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure ad emanare l'allerta meteo gialla da ieri sera è interrotta la viabilità lungo la strada provinciale 37 Pontremoli-Zeri-Sesta Godano, nel comune lunigianese di Zeri, che mette in comunicazione la Lunigiana con l'Alta Val di Vara. Lunedì sera era stata chiusa per accertamenti anche la provinciale 13 a Montedivalli, nel comune di Podenzana, sempre a cavallo tra Lunigiana e Val di Vara. Segnalati detriti sulle strade collinari della città della Spezia, in particolar modo quelle che portano a Campiglia e Pitelli. Oltre alla pioggia, anche il forte vento crea disagi sulla costa. Segnalati altri smottamenti nei comuni della Spezia (località Campiglia), Carasco (S. Pietro di Sturla), Genova Mele e Santo Stefano di Magra (via Cisa Nord). Ancora chiusa la statale del Turchino nei pressi di Gnocchetto, Anas fa sapere che la riapertura, a senso unico alternato, è prevista per domani. L'allerta gialla per pioggia continua fino alle 14 di oggi nei bacini piccoli e fino alle 18 nei bacini grandi e medi del Levante ligure. Diramata un'allerta gialla per rischio valanghe nel settore delle Alpi Liguri nell'imperiese.

