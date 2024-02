Maltempo, frana rompe condotta del gas nel genovese

Una frana lungo la strada provinciale a Davagna (Genova) ha causato la rottura di una tubazione del gas imponendo alla Città metropolitana di Genova di chiudere temporaneamente al traffico. Sono in corso i lavori di messa in sicurezza.

Una volta terminato l'intervento di ripristino i tecnici della Città metropolitana di Genova confidano di poter riaprire la circolazione nel pomeriggio grazie alla posa di barriere new jersey, che implicheranno l'istituzione di un senso unico alternato controllato da impianto semaforico.



