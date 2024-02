Esplosione per fuga di gas, morta anche la terza donna coinvolta

Sale a tre il numero delle vittime dell'esplosione provocata da una fuga di gas nella zona di via Volpicelli a Torre del Greco avvenuta nella notte tra il 7 e l'8 febbraio scorsi. Ha infatti perso la vita anche Rosa Pagano, la donna di 82 anni rimasta gravemente ferita a seguito della deflagrazione causata con ogni probabilità da una fuga di gas partita proprio dalla sua abitazione.

A seguito dello scoppio morirono la sorella, Anna Pagano, e il marito di quest'ultima, Rodolfo Iovine, entrambi di 78 anni.

I due furono investiti in pieno dal calcinacci del muro posto vicino al loro letto, muro andato distrutto a causa della deflagrazione.

L'anziana donna era stata trasferita immediatamente al centro grandi ustionati dell'ospedale Cardarelli, dopo essere stata estratta ancora in vita grazie ai soccorsi prontamente portati da alcuni vicini.





