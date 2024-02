Continua il maltempo in Lombardia, rami sui binari e allagamenti

Il maltempo continua a sferzare la Lombardia. Le piogge che non cessano da due giorni hanno fatto alzare il livello di laghi e fiumi. A Vigevano, nel Pavese è esondato il naviglio Saporiti. L'acqua ha invaso gli scantinati e il piano terra del vicino istituto tecnico Caramel e di conseguenza le lezioni sono state sospese per i 850 allievi della sede principale. Problemi anche nel Mantovano dove a causa di alberi caduti sui binari per il maltempo e soprattutto il forte vento, la linea ferroviaria fra Verona e Mantova è stata chiusa questa mattina per circa un'ora e mezza fra Roverbella e S. Antonio Mantovano dalle 6:50 alle 8:20.

Nel frattempo due treni regionali sono stati cancellati e due hanno limitato il percorso.

Il vento ha fatto cadere anche alcuni pali telefonici sulla strada della Cisa sempre a Roverbella. I vigili del fuoco hanno ricevuto chiamate in diverse zone del Mantovano per grossi rami caduti,



