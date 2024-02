Per la prima volta a Brescia da un'indagine della Polizia locale la Procura ha deciso di far loro applicare il braccialetto elettronico ad un uomo che perseguitava la ex.

Sia la donna, vittima di intimidazioni, violenze e minacce, che l'ex coniuge, indosseranno il dispositivo elettronico: lui ha il divieto di avvicinamento, lei potrà essere avvisata se la misura non verrà rispettata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA