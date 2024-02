++ Maltempo, 1.000 persone isolate da frana a Pieve Ligure ++

Sono ancora in corso i lavori della Città metropolitana di Genova per riaprire al traffico via Roma a Pieve Ligure, la strada dove ieri pomeriggio una frana ha sfiorato uno scuolabus. Restano al momento isolati un migliaio di residenti nella parte alta del paese, ma i lavori sono quasi ultimati e la riapertura è prevista a metà pomeriggio. Lo comunica la Città metropolitana di Genova evidenziando che "i lavori sono proseguiti tutta la notte senza interruzioni con il primo obbiettivo di riuscire a liberare una corsia". Il Comune di Pieve Ligure nella giornata odierna ha deciso di chiudere le scuole. Sono state evacuate alcune persone, che hanno trovato sistemazione autonoma. I collegamenti con la parte alta del paese sono garantiti da un mezzo del Comune.



