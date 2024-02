Zaia e Cappato a funerali di Stefano Gheller, paladino fine vita

La canzone di Madonna "Rain", ha risuonato oggi all'esterno della chiesa San Giuseppe di Cassola (Vicenza) mentre il feretro arrivava sul sagrato, per l'ultimo saluto a Stefano Gheller, il 51enne vicentino affetto da una grave forma di distrofia muscolare e 'paladino' della battaglia per il suicidio medicalmente assistito, deceduto nel pomeriggio di giovedì 22 febbraio in seguito a complicazioni legate a un ricovero.

Gheller è stato il primo veneto ad ottenere l'ok per la procedura del suicidio assistito. Un simbolo per l'associazione Luca Coscioni, e per questo al funerale era presente il tesoriere Marco Cappato che ha definito il 51enne "un uomo pieno di coraggio, un leader per i diritti di tutte le persone con disabilità. Un uomo - ha evidenziato - che credeva nella libertà e per essa si è speso".

Le esequie sono state celebrate dal vescovo emerito di Vicenza, monsignor Beniamino Pizziol, che ha ricordato come Stefano amasse la vita. "La sua casa - ha spiegato Pizziol - era un luogo di incontri, di confronti, di riflessioni. E con i suoi interventi ci ha sollecitati a riflettere sul senso della vita e della morte". In prima fila anche la sorella di Gheller, Cristina, affetta dalla sua stessa malattia: "Ciao amore mio. Ti prometto che cercherò di lottare per vivere una vita dignitosa e libera come volevi tu". Presente anche il presidente del Veneto Luca Zaia, da sempre al fianco nella battaglia di Gheller: "Stefano non ha fatto politica, si è occupato della libertà.

Credo che abbia fatto quello che altri non hanno fatto e si sono girati dall'altra parte", ha detto.



