Un uomo è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco e un altro è rimasto gravemente ferito nel corso di una sparatoria avvenuta a Palermo in via XXVII Maggio, nel quartiere Sperone. Sono in corso indagini da parte della polizia. Sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della squadra mobile. La zona è presidiata dalle forze dell'ordine.

C'è anche un elicottero che sorvola la zona in cu è avvenuto l'agguato.



