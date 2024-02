Nevica in Piemonte, in alcune località anche a 300 metri

Nevica, come da previsioni in Piemonte, in alcune località anche a quote basse, ovvero a 300 metri di quota, come nel caso di Ceva e di Niella Tanaro, nel Cuneese, che interessa anche di conseguenza l'autostrada Torino-Savona. Nel Cuneese imbiancato il Santuario di Vicoforte, a 500 metri, Dronero, a 600 metri, ma in particolare località sciistiche come Prato Nevoso, a 1.500 metri, e Limone Piemonte, a 1.000 metri. È tonato imbiancato il Monviso. Uno strato abbondante si è depositato a Macugnaga, località del Vco oltre i 1.300 metri di altitudine, ma anche nella Piana di Vigezzo, ed è imbiancata anche la Valsesia, tra Vercellese e Novarese.

Nel Torinese, la neve ha riportato un paesaggio invernale già a quote modeste, ma soprattutto nelle località sciistiche, da Bardonecchia a Sestriere, dove secondo i dati dell'Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) risultano da 30 centimetri a quasi un metro di neve al suolo, ma anche Piamprato, in Val Soana, così come nelle Valli di Lanzo, ad esempio a Balme.

Lo zero termico risulta tra i 900 e i 1.000 metri, previsto in rialzo nel pomeriggio verso i 1.200 metri e fino a 1.400 a nord. Le piogge interessano il resto del territorio. I fenomeni sono previsti in lieve attenuazione nel settore occidentale dal tardo pomeriggio, per riprendere domani, quando la quota neve dovrebbe alzarsi oltre i 1.000 metri, con qualche residuo ancora mercoledì tra Torinese e Cuneese, quando però lo zero termico si alzerà a 2.000 metri.



