Maltempo: frana sfiora uno scuolabus in Liguria, nessun ferito

Una grossa frana è caduta in via Roma, la provinciale che collega la parte alta e quella bassa di Pieve Ligure, comune nel levante di Genova. A cedere è stato un muraglione di una proprietà privata, che ha isolato la parte alta del borgo con quella bassa. I detriti sono caduti davanti a una macchina che era seguita dallo scuolabus delle elementari con a bordo, tra gli altri, il figlio della sindaca Paola Negro.

Non ci sono feriti. A fare cedere il muraglione le forti piogge delle ultime ore che hanno fatto scattare una allerta gialla in tutta la Liguria



