Maltempo, allerta arancione in Toscana per piogge

Emessa dalla sala operativa regionale per rischio idrogeologico 'un'allerta arancione anche per rischio idraulico sull'area del Bisenzio e dell'Ombrone Pistoiese, e gialla sul resto della Toscana". Lo rende noto il presidente della Regione Eugenio Giani sui social.

L'allerta, spiega, è valida "per tutta la giornata di domani martedì 27 febbraio a partire dalla mezzanotte sulla Toscana occidentale, già dalle 16 di oggi allerta gialla". Giani sottolinea che "l'allerta gialla anche per rischio vento e mareggiate su Arcipelago e costa grossetana da questa sera fino alla giornata di domani. Il sistema regionale di Protezione civile è pienamente operativo. Prestiamo massima attenzione".





