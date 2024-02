Legale Vannacci,'unica istigazione fatta è a riflessione'

"L'unica istigazione fatta è alla riflessione e alla lettura. Nessuna istigazione all'odio". E' quanto afferma l'avvocato Giorgio Carta, legale del generale Roberto Vannacci commentando l'iscrizione nel registro degli indagati a Roma, per il reato di istigazione all'odio razziale, in riferimento ad alcune affermazioni presenti nel suo libro "Il mondo al contrario". Carta, come battuta, aggiunge: "Anche Galileo Galilei è stato processato per le sue idee ma 300 anni dopo è stato 'assolto'. Speriamo, per dati anagrafici, di risolvere questa vicenda prima".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA