Legale due poliziotti uccisi, 'dissento da Mattarella'

"Quale educazione alla legalità hanno ricevuto i ragazzotti nei cortei illegali che pretendono ragioni con la violenza. Io sto con chi ogni giorno ci difende e rende più sicure le nostre strade e le nostre piazze. E domani in Cassazione due di loro, assassinati a Trieste, potrebbero non avere giustizia, ma nessuna piazza si riempirà per protestare, nessuna bandiera sarà agitata in loro favore. Questo purtroppo è la verità che nessuno vuole raccontare". Lo ha detto all'ANSA l'avvocato Valter Biscotti, parte civile nel processo a carico di Stefan Meran Alejandro Augusto, il cittadino dominicano che il 4 ottobre 2019, costituitosi per il furto di un motorino, portato in Questura a Trieste uccise gli agenti di polizia Matteo Demenego e Pierluigi Rotta.

La relativa udienza in Cassazione che dovrà discutere il caso è prevista per domani e la Procura generale in Cassazione sarebbe orientata a definire inammissibile il ricorso presentato contro la sentenza di assoluzione (la stessa in primo e in secondo grado) del giovane per la sua incapacità di intendere e di volere, che prevede la permanenza di Meran per trenta anni in una Rems.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA