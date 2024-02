Fidanzati morti in incidente, mazzo fiori su banco studentessa

Un mazzo di fiori sul banco, e poi un minuto di raccoglimento nel cortile della scuola durante la pausa per la ricreazione. Hanno voluto ricordare così Matilde Chionna, i compagni di scuola della 18enne morta ieri sera nell'incidente stradale avvenuto a Mesagne, in provincia di Brindisi, insieme al suo fidanzato Matteo Buccoliero. Matilde frequentava la 3^ A L del liceo scienze umane, economico sociale e linguistico 'Ettore Palumbo' di Brindisi. La dirigente scolastica, Serena Oliva, nel suo intervento dopo il minuto di raccoglimento ha voluto sottolineare le doti umane e l'impegno quotidiano di Matilde Chionna non solo a scuola ma anche nello sport. La ragazza, infatti, era una promessa del volley Brindisino: nel pomeriggio di ieri la sua ultima partita a Oria, prima dell'incidente mortale.

Cordoglio per la morte dell'atleta è stato espresso in una nota anche dalla Fipav (Federazione italiana pallavolo) Puglia, con il presidente Paolo Indiveri, il consiglio regionale "e tutta la pallavolo pugliese" che "si uniscono al dolore della New Volley Oria, della famiglia Chionna, per la scomparsa di Matilde".



