Crosetto, cdm proroga le missioni, due le nuove

Il Cdm ha deliberato la proroga delle missioni internazionali in corso nonché l'avvio di due nuove missioni, Aspides e Levante. "La decisione del Governo - informa il ministro della Difesa, Guido Crosetto - dimostra il ruolo delle nostre Forze armate a difesa degli interessi del Paese.

L'Italia, cui è stato chiesto di assumere il comando tattico della missione Aspides, avrà un compito fondamentale per la protezione delle rotte marittime e nel contrasto di ogni forma di terrorismo e di guerra ibrida. Inoltre, con la missione Levante, l'Italia conferma la volontà di aiutare la popolazione palestinese, vittima degli attacchi terroristici di Hamas. È un impegno a tutto campo che, in linea con l'evoluzione del quadro internazionale, evidenzia il costante sforzo operativo delle donne e degli uomini della Difesa, sia in Patria che all'estero".



