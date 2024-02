Agricoltori sabato in piazza a Roma, 'confronto con Meloni'

Agricoltori di nuovo in piazza a Roma. E' in programma sabato alle 12 in piazza Santi Apostoli una manifestazione indetta dal Cra agricoltori traditi. "Gli agricoltori scenderanno in piazza per chiedere un confronto con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i rappresentanti della Commissione Europea in Italia" si legge in una nota.

"Dopo oltre un mese di protesta - spiegano gli agricoltori - cerchiamo di verificare nei fatti se esiste una volontà da parte della politica italiana e delle istituzioni europee di collaborare con i produttori agricoli per una rapida soluzione dei drammatici problemi del comparto agroalimentare. Abbiamo già attivato le autorità competenti per informare il presidente del consiglio e i rappresentanti della Commissione Europea e siamo certi di una risposta favorevole".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA