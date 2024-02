Sardegna: affluenza regionali in aumento, 18,4% alle 12

Affluenza in aumento in Sardegna per le elezioni regionali nella prima rilevazione dell'unica giornata di consultazioni. Alle 12 la percentuale dei votanti è arrivata al 18,4% rispetto al 16,57% di cinque anni fa. Un dato che supera anche quello delle elezioni del 2014 quando, alla stessa ora, aveva votato il 14,5% degli aventi diritto.

In termini assoluti si sono recati ai seggi 266.052 votanti su 1.447.753 elettori.

Nella sola città di Cagliari, il capoluogo sardo, ha votato il 20,51% degli aventi diritto.

Nel 2019 il dato definitivo dell'affluenza era stato del il 53,77%, ossia 790.709 elettori su 1.470.401 aventi diritto.





